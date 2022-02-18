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Никаких приказов на освобождение оккупированного Донбасса силовым путем нет - Данилов

Никаких приказов на освобождение оккупированного Донбасса силовым путем нет - Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Никаких приказов на освобождение силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Об этом на брифинге в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня два человека сделали заявление относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской области, якобы наши военные собираются нападать на Донецк, на Луганск для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это совершенно не соответствует действительности. Никаких приказов на увольнение силовым путем наших территорий, ни одного такого приказа нет", - сказал Данилов.

Детали

По его словам, в Украине сознательны того, что в случае, если решение освобождать оккупированные территории, будут большие жертвы среди гражданского населения.

“Такого указа в нашей стране быть не может”, — подчеркнул секретарь СНБО.

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Дополнение

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина
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