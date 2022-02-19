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Верещук: Украина работает над расширением гуманитарных коридоров

Верещук: Украина работает над расширением гуманитарных коридоров

Ирина Верещук

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук выразила надежду на помощь международного сообщества в расширении гуманитарных коридоров. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает УНН.

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"У нас есть координационная группа, созданная между нашим министерством и нашими международными партнерами. Мы имеем план гуманитарного реагирования и знаем, каким образом обеспечим гуманитарные коридоры, особенно для женщин с детьми, гражданского населения, которое захочет покинуть ВОТ. И я искренне надеюсь, что международное сообщество поможет нам, чтобы такие коридоры были расширены", - сказала она.

Также Верещук сообщила о недавних провокациях, к которым прибегла РФ. Речь о вывозе украинских граждан под предлогом эвакуации. Ирина Верещук подчеркнула, что полная ответственность за то, что сейчас происходит на временно оккупированных территориях, по международному гуманитарному праву, лежит на РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Ирина Верещук
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