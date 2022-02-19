Генсек НАТО: мы не видим признаков деэскалации на украинско-российской границе, РФ продолжает накопление войск

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В НАТО не видят никаких признаков деэскалации на украинско-российской границе. Как заявил генеральный серкретар НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на конференции безопасности в Мюнхене, Россия наоборот продолжает накапливать войска на границах, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Россия непрерывно накапливает войска вдоль украинских границ. Наибольшее накопление со времен холодной войны. Мы не знаем сейчас, что произойдет в будущем, но риск конфликта очень высок. Мы пытаемся применять дипломатические усилия, пытаемся найти дипломатическое решение, но пока мы не видим никаких признаков отвода войск, и деэскалации. Наоборот - накопление сил Российской Федерации продолжается”, - заявил Столтенберг.

Детали

Он отметил, что сейчас НАТО продолжает мониторить процесс, и пытается сделать все, что от них зависит, и использует все ресурсы для того, чтобы помочь Украине.

Контекст

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.