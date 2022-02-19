Сигнал об отсутствии агрессивных намерений со стороны Украины: в район ООС прибыла группа чиновников, нардепов и журналистов

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В район Операции Объединенных сил прибыла группа чиновников, народных депутатов, несколько десятков представителей ведущих мировых и украинских СМИ, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали



Среди них, в частности, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

По поручению Президента Украины, чиновники побывают на линии соприкосновения, прежде всего, в тех местах, которые последними подверглись циничным обстрелам российских оккупационных войск.

"Поездка украинских чиновников в район проведения ООС непосредственно в момент обострения ситуации Российской Федерацией имеет целью продемонстрировать отсутствие каких-либо агрессивных намерений со стороны Украины и ее Вооруженных Сил, отправить сигнал украинцам на временно оккупированных территориях, что Украина четко придерживается своих обязательств и выступает за политико-дипломатический сценарий решения конфликта", - говорится в сообщении.

Контекст

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.