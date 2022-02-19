Зеленский прибыл в Мюнхен и уже встретился с Джонсоном

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности и уже провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает УНН.

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"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Британии за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира", - написал Зеленский.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Мюнхенской конференции безопасности. Как информирует офис Президента Украины, дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

Как сообщили в Офисе, среди встреч Главы государства стоит отметить такие: с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институтов и другими партнерами и друзьями Украины.

Что еще известно

Вчера NBC News писал, что Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от своих планов посетить конференцию по безопасности в Германии в эти выходные из-за эскалации кризиса в отношениях с Россией.

58-я Мюнхенская конференция по безопасности началась в пятницу, 18 февраля.

СМИ сообщили, что "на полях Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел стран G7 рассчитывают провести экстренную встречу по ситуации вокруг Украины, чтобы подтвердить единую позицию "Большой семерки" относительно этой проблемы.

Отмечается, что на повестке дня будут санкции, которые планируется применить против РФ в случае ее вторжения в Украину.

Известно, что Путин отказался принимать участие в конференции.