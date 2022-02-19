Джонсон: мы готовы вести диалог с Путиным для устранения обеспокоенности России в вопросах безопасности

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерениях вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, с целью устранить у России обеспокоенности по вопросам безопасности. Об этом он заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы не знаем точных намерений президента России Владимира Путина в отношении Украины. Но мы хотим с ним работать, чтобы дать ему заверения, в которых он может нуждаться", - заявил Джонсон.

Детали

Премьер-министр Британии также добавил, что сейчас власти России используют ситуацию в Украине, чтобы сделать более выигрышной позицию Москвы на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Добавим

Перед посещением Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон заявил, что у Запада все еще есть шанс избежать кровопролития и войны, но для этого потребуется подавляющая демонстрация единства и солидарности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции безопасности в Мюнхене заявил, что в НАТО не видят никаких признаков деэскалации на украинско-российской границе, а Россия наоборот продолжает накапливать войска на границах.

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский выступит на Мюнхенской конференции безопасности. Как информирует офис Президента Украины, дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.