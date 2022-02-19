Зеленский инициировал созвать консультации в рамках Будапештского меморандума

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициировании консультации по поводу Будапештского меморандума. Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

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“Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся, или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение”, - заявил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что Украина имеет право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира в Украине.

Справочно

Будапештский меморандум подписали Украина, США, Великобритания и Россия 5 декабря 1994. Он предусматривает гарантии Украине в связи с приобретением им неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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