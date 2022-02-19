Ирина Верещук вместе с нардепами и чиновниками находится в районе проведения ООС

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук вместе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александром Завитневичем, председателем депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Давидом Арахамией, заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком — прибыли по поручению Президента Украины в район операции Объединенных сил, сообщает УНН со ссылкой на сайте Минреинтеграции.

Детали

В частности, чиновники уже побывали в Краматорске, поселке Широкий и Станице Луганской, где боевики накануне обстреляли детский сад.

В пресс-службе Минреинтеграции подчеркивают: поездка украинских чиновников в район проведения ООС непосредственно в момент обострения ситуации, которое инспирировано Российской Федерацией, имеет целью продемонстрировать отсутствие каких-либо агрессивных намерений со стороны Украины и ее Вооруженных Сил.

А также отправить сигнал украинцам на временно оккупированных территориях: Украина четко придерживается взятых обязательств и выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта.

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“Ничего скрыть не удастся. И преступления РФ в отношении мирного населения также скрыть не удастся, информация распространяется со скоростью света. Все видят, что происходит на самом деле”, — заявила Ирина Верещук.

Вице-премьер-министр призвала всех, кто причастен к формированию публичной информации, в частности журналистов, представителей ОБСЕ и тому подобное — объективно подавать информацию о ходе событий на Востоке Украины, где РФ искусственно нагнетает ситуацию. Сейчас необходимо твердо противостоять российской пропагандистской машине, которая активно генерирует провокации, распространяет фейки, сеет панику, подчеркнула Ирина Верещук.