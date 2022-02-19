Санкции нужны уже сейчас: Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от партнеров

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны будут санкции против РФ, когда наша страна “не будет иметь границ или экономики”. Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции, передает корреспондент УНН.

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"Нам не нужны санкции, когда у нас не будет границ или экономики. Делать можно много, можем дать перечень. Главное желание", - сказал он.

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Детали

Зеленский добавил, что санкции нужно применять сейчас, а не после агрессии.

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Во время своего выступления Зеленский также заявил, что Украина передавала согласительные списки для обмена пленными, однако этот процесс был заблокирован.

Он заявил об инициировании консультации по поводу Будапештского меморандума.