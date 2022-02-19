Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 0,0000  EUR: 32,20 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны 49365
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8820

Санкции нужны уже сейчас: Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от партнеров

Санкции нужны уже сейчас: Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от партнеров

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны будут санкции против РФ, когда наша страна “не будет иметь границ или экономики”. Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Нам не нужны санкции, когда у нас не будет границ или экономики. Делать можно много, можем дать перечень. Главное желание", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вице-президент США: союзники НАТО подготовили пакет серьезных санкций против России

Детали

Зеленский добавил, что санкции нужно применять сейчас, а не после агрессии.

Добавим

Во время своего выступления Зеленский также заявил, что Украина передавала согласительные списки для обмена пленными, однако этот процесс был заблокирован.

Он заявил об инициировании консультации по поводу Будапештского меморандума.

Источник: УНН
Теги: санкции, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.