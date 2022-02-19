В Госдуме РФ 22 февраля планируют обсудить ситуацию с "ЛНР"и " ДНР"

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Госдума РФ на своем ближайшем пленарном заседании, намеченном на 22 февраля, обсудит ситуацию, связанную с обострением на Донбассе и реакцией Запада. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, передает УНН.

Детали

"... тысячи беженцев, женщины с детьми бегут от войны", - констатировал политик, отметив, что никто из участников Мюнхенской конференции по безопасности не озаботился этим вопросом.

При этом, продолжил он, западные политики грозят санкциями невиданных масштабов, "если Россия станет на защиту своих граждан и соотечественников, которые проживают в ДНР и ЛНР", вместо проявления беспокойства за судьбы и жизни людей, пытаясь оправдать поведение Киева".

"... на ближайшем заседании Государственной думы обсудим эти вопросы", - сказал Володин.

Контекст

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.