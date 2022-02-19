Кулеба пригласил тройку ОБСЕ немедленно посетить Украину
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пригласил действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его предшественницу министра иностранных дел Швеции Анн Линде и следующего председателя организации министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи - так называемую Тройку ОБСЕ немедленно посетить Украину, передает УНН.
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"Я приглашаю Тройку ОБСЕ Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи, безотлагательно осуществить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгою Шмид прошлой неделе", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее
По состоянию на 20 час на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 101 нарушение, 88 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
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