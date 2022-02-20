Крымская платформа пополнилась еще одним участником

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Лихтенштейн решил присоединиться к украинской инициативе "Крымская платформа". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения в Facebook, пишет УНН

Цитата

"Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе", - заявил Кулеба.

Это государство не участвовало в учредительном саммите Крымской платформы, но сегодня оно присоединилось к усилиям Украины, добавил министр.

Справка

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом. Декларацию теперь будут обрабатывать по нескольким пунктам.