Почти треть членов ЕС официально поддержали европейскую перспективу Украины - Кулеба

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Болгария стала восьмой страной, подписавшей декларацию о европейской перспективе в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения в Facebook, пишет УНН.

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"Президент Украины вчера провел в Мюнхене ряд важных переговоров - и с премьер-министром Великобритании, и с канцлером Германии, и с вице-президентом США, и с премьер-министром Болгарии. Кстати с последним он подписал декларацию о поддержке Болгарией европейской перспективы Украины", - сказал Кулеба.

С его слов, это уже восьмая такая декларация.

"То есть практически треть членов ЕС уже поддержали официально европейскую перспективу Украины", - добавил министр.

Что было раньше

Как писал УНН, ранее Хорватия и Словения подписали Декларацию о европейской перспективе Украины.

Еще ранее это же сделали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия.

Контекст

Украина в этом году начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих зарубежных партнеров - в марте. Литва первой официально взяла на себя обязательство поддержать вступление Украины в Европейский Союз — президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа во время визита последнего в Киеве подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Как говорят обозреватели, такой подход — сбор подписей — является новой тактикой Киева к сближению с ЕС. Это подтвердили и в офисе Президента.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, которого называют советником Президента по вопросам внешней политики, заключения декларации о европейской перспективе Украины назвал важным шагом на пути реализации стратегической цели нашего государства. Жовква отметил, что в декларации в частности признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

В то же время в экспертных кругах такой подход называют очень амбициозным и задают вопрос, сколько же стран блока готовы таким образом выразить поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. К слову, еще когда Украина была на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, сопротивление оказывали Нидерланды, где даже проводили референдум по этому поводу.