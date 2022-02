Польша по запросу Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по запросу Украины. Об этом сообщил представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

"По запросу Украины в ОБСЕ Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - сообщил постпред.

Детали

Он сообщил, что также пригласил поучаствовать в заседании действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и Главу СММ ОБСЕ.

"Решение проблем безопасности является первоочередной задачей ОБСЕ", - добавил Халасиньский.

Upon request of @UKRinOSCE the @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd