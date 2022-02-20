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Новости: Политика
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Резников заявил, что эвакуированные из ОРДЛО возвращаются из России домой

Резников заявил, что эвакуированные из ОРДЛО возвращаются из России домой

Алексей Резников

КИЕВ. 20 февраля. УНН. По информации украинской разведки, эвакуированные в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

“То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в РФ — это на сегодняшний день тоже фарс, несколько тысяч они показательно вывезли. Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для Мосфильма или кто у них там занимается киношками”, — подчеркнул Резников.

Напомним

Боевики “ДНР” организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

Источник: УНН
Теги: Алексей Резников
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