Макрон позвонит президенту США и канцлеру Германии

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон готовится позвонить канцлеру Германии Олафу Шольцу и лидеру США Джо Байдену. Разговор может состояться в ближайшие часы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Отмечается, что кроме переговоров с Байденом и Шольцом, Макрон планирует позвонить премьеру Италии Марио Драги и другим партнерам.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о необходимости найти дипломатическое решение украинского кризиса.