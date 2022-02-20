Новости: Политика
20 февраля 2022, 23:20 • Юлиана Росковинская • 79890
Байден провел заседание Совета нацбезопасности по Украине
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности. Обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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“Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, связанных с наращиванием военной мощи России на границах Украины”, — сообщает пресс-служба Белого дома.
Во время заседания была обсуждена российская эскалация вокруг Украины.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонит канцлеру Германии Олафу Шольцу и лидеру США Джо Байдену.
Источник: УНН
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