Макрон и Путин провели еще один телефонный разговор

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Лидер Франции Эммануэль Макрон провел второй за сутки телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Как отмечает издание, Макрон прибег к повторным переговорам, поскольку обострилась ситуация на Донбассе. Звонок был необходим как дипломатические усилия международного сообщества, чтобы избежать открытого конфликта в Украине.

“Новый звонок в тот же день. Эммануэль Макрон снова разговаривал по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье”, — говорится в сообщении.

Второй разговор Макрона и Путина длился 1 час.

Напомним

Путин и Макрон согласились провести саммит с участием Украины.