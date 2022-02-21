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Макрон и Путин провели еще один телефонный разговор

Макрон и Путин провели еще один телефонный разговор

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Лидер Франции Эммануэль Макрон провел второй за сутки телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Как отмечает издание, Макрон прибег к повторным переговорам, поскольку обострилась ситуация на Донбассе. Звонок был необходим как дипломатические усилия международного сообщества, чтобы избежать открытого конфликта в Украине.

“Новый звонок в тот же день. Эммануэль Макрон снова разговаривал по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье”, — говорится в сообщении.

Второй разговор Макрона и Путина длился 1 час.

Напомним

Путин и Макрон согласились провести саммит с участием Украины.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, переговоры, Эммануэль Макрон
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