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“Голос Украины должен быть главным в любых дискуссиях”: Джонсон и Макрон провели телефонный разговор

“Голос Украины должен быть главным в любых дискуссиях”: Джонсон и Макрон провели телефонный разговор

Борис Джонсон

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры состоялись после телефонного разговора Макрона с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Детали

Стороны информировали друг друга о дипломатических усилиях по Украине. Они также обсудили переговоры Макрона с Путиным.

“Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном является утешительным признаком того, что он, возможно, по-прежнему готов участвовать в поиске дипломатического решения”, — говорится в сообщении.

Джонсон заявил, что голос Украины должен быть главным в любых дискуссиях.

Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения Россией и Украиной своих обязательств по минским соглашениям и подчеркнули необходимость того, чтобы Путин отказался от своих нынешних угроз и отвел войска от границы с Украиной.

Напомним

Президент США Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос дипломатического решения проблем с Россией.

Источник: УНН
Теги: Эммануэль Макрон, Борис Джонсон
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