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Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности, лидеры согласились

Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности, лидеры согласились

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Владимир Путин и Джо Байден согласились на это, информирует УНН со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Детали

Макрон провел телефонный разговор с Путиным и Байденом. Лидер Франции предложил провести саммит между президентами России и США, а затем со всеми заинтересованными сторонами, по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Путин и Байден согласились на саммит.

Отмечается, что его содержание подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в четверг, 24 февраля.

В Елисейском дворце подчеркнули, саммит можно будет провести только при условии, если РФ не вторгнется в Украину.

В Белом доме также подтвердили участие Байдена в саммите.

Напомним

Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, саммит, Джо Байден, переговоры, Эммануэль Макрон
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