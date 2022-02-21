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Сегодня Кулеба отправится в Брюссель на встречу с главами МИД стран-членов ЕС

Сегодня Кулеба отправится в Брюссель на встречу с главами МИД стран-членов ЕС

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Главы МИД 27 стран-членов ЕС вместе с Дмитрием Кулебой обсудят ситуацию со стягиванием российских войск к украинским границам. Встреча состоится сегодня, 21 февраля, в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.

Цитата

“Министры иностранных дел обсудят последние события и проведут дискуссию о ситуации с безопасностью в Европе. Попытки России воссоздать разделительные линии на европейском континенте подрывают основные принципы, на которых строится европейская безопасность, и подтверждается полная и непоколебимая поддержка Украины”, — заявили в Совете ЕС.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Владимир Путин и Джо Байден согласились.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Кулеба
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