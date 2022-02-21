Сейчас угрозы гибридной войны актуальны как никогда — Монастырский

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга по результатам командировки в Донецкой области заявил, что сейчас угрозы гибридной войны актуальны как никогда. Подразделения всех ведомств, которые входят в состав Министерства внутренних дел отрабатывают все сценарии возможного развития событий по направлениям своих компетенций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Детали

По словам Монастырского, фактически ежедневно выявляются факты организации проплаченных митингов. Их организаторы, в частности в городе Киеве, планируют акции, которые могут привести к дестабилизации ситуации. Поэтому Национальная полиция провела ряд обысков у таких деятелей.

Цитата

“Фактически, организация проплаченных митингов стала целым бизнесом. Есть „тысячники“, „сотники“, „десятники“, которые за небольшие средства (от 300 до 800 гривен на человека) собирают от нескольких сотен до нескольких тысяч граждан. Несколько недель назад Национальная полиция задержала таких организаторов. В их планах были не только митинги, но и агрессивные действия к представителям Национальной полиции и непосредственно самих митингующих”, — заявил глава МВД.

Украинские силовые ведомства готовы к блокировке любых попыток внутренней дестабилизации в государстве.

По его словам, сейчас в тыловых районах и в городе Киеве Национальная полиция и Национальная гвардия переведены в усиленный режим службы и готовы блокировать попытки дестабилизации внутренней ситуации.

Напомним

Рост огневой активности РФ фиксируется по всей линии разграничения. С начала года установлено 160 обстрелов со стороны русско-оккупационных войск, из них 120 приходятся на последние несколько суток.