Глава Еврокомиссии предупредила РФ, что ее могут "отрезать" от финансовых рынков

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приоткрыла завесу относительно санкций Запада, которые угрожают России в случае ее нападения на Украину, указав, что РФ будет "практически отрезана от финансовых рынков". Об этом она заявила в эфире немецкого телеканала ARD вечером в воскресенье, 20 февраля, пишет УНН.

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“Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России. Финансовые санкции будут означать, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков”, — сказала президент Еврокомиссии.

Детали

При этом фон дер Ляйен оставила открытым, означает ли это исключение России из международной банковской коммуникационной сети SWIFT. Однако западные финансовые учреждения также сильно пострадают от этого, поскольку тогда будет значительно сложнее переводить деньги в Россию и из России, отмечает Tagesschau.

По словам фон дер Ляйен, экономические санкции "затронут все товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить”. Экономика России очень сильно зависит от экспорта ископаемого топлива, от которого питается около половины национального бюджета. Кроме того, инфляция очень высокая — почти девять процентов.

Она объяснила, что в отношении этих шагов существует широкая договоренность с западными партнерами, такими как США, Канада и Великобритания. Под угрозой санкций фон дер Ляйен надеется отговорить Москву от возможного плана нападения и поощрить к дальнейшим переговорам.

Фон дер Ляйен не делает четких заявлений относительно “Северного потока-2”. Во-первых, Федеральное сетевое агентство (BNetzA) должно ответить на вопрос об одобрении газопровода. “После этого он будет представлен Еврокомиссии, а затем мы проведем процесс оценки”, - сказала она. Кроме того, необходимо учитывать безопасность поставок в Европу. В долгосрочной перспективе важно создать собственные запасы зеленого водорода, чтобы меньше зависеть от импорта.

Фон дер Ляйен, однако, высказалась против немедленного введения санкций, как этого требует Украина в связи с недавней эскалацией насилия на востоке страны, пишет DW. Как отметила председатель Еврокомиссии, Запад все еще дает шанс России вернуться к дипломатии и снова сесть за стол переговоров. "И это окно возможностей открыто до сих пор", — подчеркнула политик. По ее словам, окончательное решение теперь полностью зависит от президента Владимира Путина, и фон дер Ляйен считает, что Россия “очень внимательно прислушивается к тому, что мы говорим”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".