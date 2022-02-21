США подготовили первый пакет санкций против российских банков – Reuters

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Администрация президента США Джо Байдена подготовила первый пакет санкций против России, который запретит обрабатывать транзакции крупных российских банков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

Как отметили, санкции против России применят в случае ее вторжения в Украину. Они должны сократить корреспондентские отношения банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи.

Список банков, которые могут оказаться под санкциями, сформирован не полностью. По данным агентства, с большой вероятностью ограничения коснутся ВТБ, Сбербанка, ВЭБ.РФ и Газпромбанка.

Кроме того, США введут санкции против российских физических и юридических лиц. Они предусматривают замораживание активов и запрет на любые транзакции.

Белый дом и Минфин США отказались изданию Reuters предоставить комментарии.

Напомним

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Россию могут "отрезать" от финансовых рынков в случае ее нападения на Украину.