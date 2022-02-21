В США заявили, что у РФ есть список украинцев, которые будут убиты после вторжения – WP

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Соединенные Штаты направили в ООН письмо, в котором отметили, что у России есть список украинцев, которые якобы будут "убиты или отправлены в лагеря" после вторжения РФ в Украину. Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на официальный документ, информирует УНН.

Детали

В письме говорится, что после того, как Россия вторгнется в Украину, украинцев якобы начнут похищать и пытать.

"Я хотела бы обратить ваше внимание на тревожную информацию, недавно полученную Соединенными Штатами, которая указывает на то, что после дальнейшего вторжения планируют нарушить права человека. Это действия, в которые входят целенаправленные убийства, похищения, насильственные исчезновения, несправедливые задержания и применения пыток. Вероятно, они будут направлены на тех, кто выступает против России", - говорится в письме, которое написала посол США в ООН Батшеба Крокер.

Однако автор документа не указала, откуда появилась такая информация.

Крокер отметила, что целью военных РФ будут журналисты, антикоррупционные активисты, а также "уязвимые группы населения — религиозные, этнические меньшинства и представители ЛГБТ-сообщества".

"У нас есть информация, указывающая на то, что в России создают списки идентифицированных украинцев, которые будут убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", — добавила Крокер.

Она добавила, что администрация Байдена также располагает информацией о том, что российские войска, вероятно, будут использовать "смертельные меры" для подавления мирных протестов.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.