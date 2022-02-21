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Боррель о дальнейших переговорах между США и Россией: ЕС поддерживает любые форматы

Боррель о дальнейших переговорах между США и Россией: ЕС поддерживает любые форматы

Жозеп Боррель

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Европейский Союз поддерживает очередную попытку организовать дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Москвой по ситуации вокруг Украины, заявил в понедельник журналистам Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата:

“Саммиты, встречи на уровне министров, на уровне лидеров, в любом формате, независимо от способа говорить и сидеть за столом и пытаться избежать войны — крайне необходимы, и мы поддержим все, что может сделать дипломатические переговоры наилучшим способом — единственным способом — искать выход из кризиса”, — сказал Боррель.

Ранее

Президент США Джо Байден “в принципе” согласился на переговоры на высшем уровне при посредничестве Франции с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не продолжит вторжение в Украину, сообщил Белый дом поздно вечером в воскресенье.

Встреча, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, состоится после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова 24 февраля.

Источник: УНН
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