Полученное от партнеров оборонительное оружие уже передано в боевые части на фронте - министр

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Оборонительное оружие, которое Украина получила от партнеров, уже передано в боевые части на фронте, украинские военные его уже освоили. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“Мы ни в коем случае не оставляем действия врага безнаказанными, но наши воины знают, как отвечать филигранно. Так же оборонительное оружие, которое мы получили от партнеров, уже передано в боевые части на фронте, и наши военные его уже освоили”, — сказал Резников.

Детали

По его словам, в совокупности это сломало планы врага.

“Сейчас весь мир видит следующее: российские войска обстреливают детские сады и школы, разрушают гражданские здания, создают огромный поток фейков, чтобы обвинить Украину якобы в подготовке наступления, подрывают гражданскую инфраструктуру на территории ОРДЛО”, — добавил министр, добавив при этом, что “Кремлю уже никто не верит”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".