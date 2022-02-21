Международное сообщество будет иметь полное право вводить санкции против России в случае признания "Л/ДНР" – Резников

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В случае официального признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" международное сообщество будет иметь полное право вводить жесткие санкции. Об этом сегодня заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге, передает корреспондент УНН.

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"Если они завтра или послезавтра признают эти террористические группировки, они прямо нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины, и это уже будет нарушением норм международного права. И это будет означать, что по сути есть pretext (с англ. - "повод") для потенциального вторжения из-за какого-то там введения каких-то там миротворцев или чего-то такого", - сказал министр.

"Я убежден, что тогда международное сообщество, которое убедительно утверждает, что будет вводить жесткий санкционный режим, уже будет иметь на это полное право", - добавил он.

Детали

Министр отметил, что возможное признание этих террористичних организаций будет точно означать, что Российская Федерация прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В то же время он заметил, что сам факт их признания еще не будет означать, что "будет ввод войск" РФ в Украину.

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