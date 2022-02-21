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Резников запросил новый телефонный разговор с министром обороны Беларуси

Резников запросил новый телефонный разговор с министром обороны Беларуси

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников намерен уже сегодня провести переговоры со своим белорусским коллегой. Об этом он заявил на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Что касается моего контакта с министром обороны Республики Беларусь господином Хрениным - мы с ним договорились о прямых взаимодействиях, я ему написал вчера письмо, и через нашего атташе Республики Беларусь в Украине просил сообщить о том, что я прошу организовать телефонный разговор сегодня для того, чтобы задать ему прямые вопросы: а что происходит?" - сообщил министр.

Детали

Он подтвердил, что белорусская сторона официально сообщила о принятии решения относительно продолжения учений с РФ.

С точки зрения количества, по данным Украины, на территории республики сейчас находится 9 тысяч представителей ВС РФ, а также техника и оборудование, в том числе ракетное вооружение, сообщил глава МОУ.

Контекст

Накануне Министерство обороны Республики сообщило, что Беларусь и Россия из-за "военной активности у границ и обострения на Донбассе" решили продолжить совместную проверку сил реагирования.

Источник: УНН
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