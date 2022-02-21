Глава дипломатии ЕС: работа по санкциям против РФ уже выполнена

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в понедельник, что работа относительно санкций против РФ в случае вторжения в Украину уже выполнена, но они будут представлены, когда наступит момент, но он надеется, что момент не наступит, пишет УНН.

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"Что касается санкций, я знаю, что вы очень обеспокоены санкциями. Министры (стран ЕС - ред.) продолжат узнавать о ситуации. На самом деле, работа сделана. Мы готовы", - сказал Боррель журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

С его слов, если будет нужно, он созовет внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам и "в нужный момент представлю санкции".

"Когда наступит время, я созову внеочередное заседание, потому что санкции — это компетенция Совета ЕС. Хочу повторить, потому что важно знать, кто что решает в этих учреждениях. И именно Совет ЕС принимает это решение по моему предложению. Мы готовы сделать это, когда наступит момент, и я надеюсь, и мы работаем, чтобы момент не наступил", - отметил глава дипломатии ЕС.

Детали

Боррель указал, что на заседании глав МИД стран ЕС сегодня будет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "У меня вчера была встреча с ним, мы ужинали, долго обсуждали, чтобы лучше понять, какая ситуация на месте. Министры будут обсуждать с ним, как продолжить структурирование нашей поддержки, обдумывая наш ответ и давая все заверения, которые мы можем (дать), чтобы он был уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в самый критический момент, если это произойдет", - добавил Верховный представитель ЕС.

При этом Боррель указал, что "не видит, чтобы министр (иностранных дел Украины) нервничал, совсем нет". "Наоборот, как сказал господин Зеленский, злейшим врагом будет состояние паники. Они не находятся в состоянии паники. Они волнуются, они обеспокоены, они чувствуют угрозу, но я совсем не вижу, чтобы они нервничали", - отметил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".