Совет ЕС окончательно согласовал 1,2 млрд евро макрофина Украине

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Совет ЕС одобрил новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро, сообщает УНН со ссылкой на коммюнике евроинститута.

Цитата:

"ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине. Она направлена на оказание оперативной поддержки в ситуации острого кризиса и укрепление устойчивости Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Совет ЕС, как указано, "завершил принятие сегодня, всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение". "ЕС ускорил эту экономическую помощь Украине, поскольку нынешняя геополитическая напряженность пагубно влияет на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", - указали в Совете ЕС.

"ЕС действовал быстро и решительно, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы выполнили необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро может поступить в Украину", - указал Бруно Ле Мэр, министр экономики, финансов и восстановления Франции, председательствующей в Совете ЕС.

Эта экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат:

Выделение первого транша, при наличии предварительных политических условий и удовлетворительной реализации программы МВФ, произойдет вскоре после утверждения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании по конкретным мерам структурной политики, что будет согласовано между Европейской комиссией от имени ЕС и Украиной.

Выплата второго транша будет связана с постоянным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании. "Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе этой операции по оказанию экстренной макрофинансовой помощи, скорее всего, будет сосредоточен на ограниченном числе осуществимых краткосрочных мер политики в наиболее неотложных приоритетных областях, таких как укрепление экономической устойчивости и стабильности, управление и верховенство закона, а также энергетика", - указали в Совете ЕС.

Дополнение

1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за усиления геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в 1,2 млрд в форме займа для поддержания стабильности в Украине.

Европарламент поддержал предложение на прошлой неделе.