"Слуги народа" сегодня на фракции будут определяться с исключением нардепов Трухина и Кузьминых

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Народные депутаты от “Слуги народа” сегодня в 19:00 соберутся на заседание фракции, которое пройдет в режиме Zoom-конференции. На повестке дня - исключение из фракции нардепов Александра Трухина и Сергея Кузьминых. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук, пишет УНН.

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“Сегодня в 19:00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга народа“, которое проходит в начале каждой пленарной недели. Народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопрос об исключении из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых”, — написала Палийчук в своем Telegram.

Детали

Отмечается, что нынешнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции. Таким образом фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического характера или по безопасности.

Дело Кузьминых

Народного депутата Сергея Кузьминых в конце января разоблачили на “горячем” во время получения взятки в размере 558 тыс. грн.

“Слуга” проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали. НАБУ объявило Кузьминых в розыск. Впоследствии нардепа задержали и сообщили ему о подозрении. Высший антикоррупционный суд удовлетворил принудительный привод на заседание нардепа от “Слуги народа” Сергея Кузьминых.

ДТП с участием нардепа Трухина

Недавно в СМИ появилось расследование о ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами: “Давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским. Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, якобы нардеп о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности. Сам министр также заявил, что ему никто не звонил, а если бы позвонил, то получил бы нетолерантный ответ.

В ГБР заявили, что материалов, опубликованных журналистами, на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Что вызвало вопросы у экспертов, интересующихся, почему ГБР не запросило у полиции записи с камеры. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова тем временем зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено осуществлять детективам НАБУ.

На фоне скандала с видео с места ДТП народные избранники зарегистрировали проект постановления об обращении к Президенту о признании неудовлетворительной работы Александра Сухачева на посту главы Государственного бюро расследований и увольнении.