США будут согласовывать позиции с Украиной во время подготовки к саммиту с Россией – Кулеба

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Во время подготовки к саммиту США и России Соединенные Штаты будут тесно согласовывать позиции с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в Брюсселе, пишет УНН.

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"Сегодня ночью, в 2 ночи по Брюсселю, я провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он проинформировал меня об инициативе провести саммит президентов США и РФ. [...] Украина и США будут тесно согласовывать позиции во время подготовки к такому саммиту, чтобы синхронизировать наши позиции и убедиться, что интересы Украины будут учтены", - сказал Кулеба.

Детали

Министр заявил, что Украина поддерживает эту инициативу и убеждена, что каждое усилие, которое направлено на дипломатическое решение, стоит того, чтобы попытаться его осуществить.

Также Госсекретарь заверил, что никакие решения по Украине не будут принимать за спиной Украины, как это происходило и до этого.

"Мы стремимся избежать войны, что является нормальным человеческим стремлением, и надеемся, что два президента выйдут из комнаты с договоренностью по отводу российских войск от Украины. Это будет четким индикатором готовности России к деэскалации. Если этого не произойдет, это будет означать, что Россия будет сохранять логику эскалации", - добавил дипломат.

Добавим

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. По данным Елисейского дворца, Владимир Путин и Джо Байден согласились на это.