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"Оптимизация штата": Генконсульство России в Одессе приостановило запись на прием

"Оптимизация штата": Генконсульство России в Одессе приостановило запись на прием

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Генеральное консульство России в Одессе заявило о том, что приостановило запись на прием из-за оптимизации штата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию на сайте ведомства.

Цитата:

"В связи c оптимизацией штата генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в случае необходимости срочно подать документы на совершение какого-либо консульского действия необходимо обратиться в консульский отдел посольства России в Киеве.

Дополнение

Ранее сообщалось, что дипломаты и посольства в Украине некоторых стран, в частности, США, Великобритания и ряд других временно переезжают во Львов из-за угрозы российского вторжения.

Источник: УНН
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