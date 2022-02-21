Канцлер Германии планирует сегодня поговорить с Путиным о ситуации на востоке Украины

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговора будет ситуация на востоке Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает УНН.

Цитата

"Канцлер во второй половине дня по этому поводу (ситуации на востоке Украины - ред.) будет разговаривать по телефону с российским президентом", - заявил Хебештрайт.

Детали

Он отметил, что страны Запада согласны с тем, что санкции в отношении России следует вводить в случае нарушения границ Украины, а не как превентивный шаг.

"Мировое сообщество едино во мнении по этому вопросу (введение санкций — ред.) в тот момент, когда будут нарушены украинские границы", - отметил Хебештрайт.

Добавим

В Кремле заявили, что Путин сегодня проведет внеочередное заседание Совета безопасности Российской Федерации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что у Путина сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров.