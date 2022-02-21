СМИ: министры иностранных дел ЕС обсуждают инициативу встретиться в Киеве в ближайшее время

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министры иностранных дел ЕС обсудили возможность проведения в ближайшее время в Киеве заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД. Об этом написал в своем Twitter журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, сообщает УНН.

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"Один из вопросов, который обсуждают министры иностранных дел ЕС, — провести в ближайшее время в Киеве хотя бы неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам", - написал журналист.

Детали

Главы МИД 27 стран-членов ЕС сегодня в Брюсселе обсудили ситуацию со стягиванием российских войск к украинским границам. Во встрече принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Идею провести в Киеве заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных деланонсировали еще в конце прошлого года, тогда она нашла положительный отклик среди партнеров Украины.