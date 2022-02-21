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Близкие заключенных одесской колонии устроили акцию протеста

Близкие заключенных одесской колонии устроили акцию протеста

ОДЕССА-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Под Южной исправительной колонии № 51 в Одессе проходит акция протеста родственников и близких заключенных против нарушения прав и свобод.

По подсчетам журналистов, их сейчас порядка тысячи человек, люди продолжают приходить.

Участники импровизированного митинга протестуют против произвола исправительной системы в отношении заключенных. Речь идет о нарушении базовых человеческих прав и свобод, недостойных условий содержания, пыток со стороны правоохранительных органов и персонала исправительного учреждения.

Собравшиеся под тюрьмой держат плакаты с лозунгами “Остановите насилие над заключенными”, “Заключенные — тоже люди”, “Прекратите убивать наших детей”, “Стоп насилию”, “Власть, народ бунтует” и настаивают на немедленном исправлении ситуации. Люди показывают фотографии избитых родственников, которые пострадали от произвола не только в одесской колонии, но и в других исправительных учреждениях.

Близкие заключенных обещают сделать акцию бессрочной, требуют прибытия министра юстиции Дениса Малюськи и Омбудсмена Людмилы Денисовой. Активисты обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться и услышать доведенных до отчаяния произволом и преступными действиями власти людей.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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