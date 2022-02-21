Россия высадила на Донбассе медиадесант - Центр стратегических коммуникаций

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Россия отправила на оккупированные территории Донбасса большое количество российских федеральных медиа, в частности, для продвижения тезиса о том, что Украина готовит наступление и провоцирует гуманитарную катастрофу. Об этом во время брифинга рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей, передает корреспондент УНН.

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“То, что мы видим сейчас вокруг Донбасса мы можем охарактеризовать как попытки создания определенной картинки. Эта картинка направлена на создание двух главных тезисов, двух главных нарративов: первое — это Украина якобы готовится нападать на Донбасс и Украина является агрессором, и второй посыл, который пытаются донести — это в регионе создается гуманитарная катастрофа, и местным нужно помогать”, — рассказал Соловей.

Детали

По его словам, для реализации этих задач РФ привлекла и лиц, которые связаны со спецслужбами.

“На реализацию этих двух нарративов направлены все усилия местных медиа, если их так можно назвать и привлеченных к этому исполнения посторонних медиа. В первую очередь большое количество информационных атак мы связываем с тем, что сейчас на Донбассе высадился большой десант российских федеральных медиа и аффилированных с российскими спецслужбами различных медиаперсон, которые собственно, и создают эту картинку”, — сказал Соловей.

Он отметил, что для создания этой картинки приобщаются уже непосредственно государственные органы РФ.

“Это и Федеральная служба безопасности и Следственный комитет, и Служба внешней разведки, и пограничные органы власти. Все они работают на усиление информационных атак, которые зарождаются на оккупированной территории и потом перекочевывают в украинские, российские и международные медиа”, — рассказал Соловей.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Добавим

В штабе Операции объединенных сил опровергли заявления ФСБ РФ об обстреле с украинской территории пограничного пункта Ростовской области.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сегодня заявила, что с украинской территории якобы выпустили снаряд, который попал в пограничный пункт Ростовской области.