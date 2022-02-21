"Очередной фейк России": Госпогранслужба опровергла российские сообщения о "диверсантах" из Украины

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Госпогранслужба Украины сообщила об очередном фейке и дезинформации России о диверсионно-разведывательной группе из Украины, пишет УНН.

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"Заявление силовых структур России о диверсионно-разведывательной группе, якобы нарушившей границу с Украиной, очередной фейк. Государственная пограничная служба заявляет, никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинской власти территории не происходило", - указали в ГПСУ.

Госпогранслужба отметила также, что пограничники Украины не получали никакого информирования или заявления от российской стороны о любой нестандартной ситуации, которая могла произойти на границе, к тому же, что связана с применением оружия.

"Такие сообщения есть ничто иное как провокация. Подтверждений такому заявлению российская сторона также не приводит", - добавили в ГПСУ.

Ранее

СМИ РФ заявили об уничтожении якобы пятерых украинских диверсантов и о двух БТР.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг это: "Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсии; не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков".