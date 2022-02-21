Минский переговорный процесс находится на нулевой отметке с 2015 года - Козак

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Переговорный процесс по Донбассу в рамках Минских переговоров находится "на нулевой отметке" с 2015 года, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак на срочном заседании Совета безопасности России, передает корреспондент УНН.

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"(Минский процесс – ред.) находится на нулевой отметке с 2015 года. Я хочу напомнить, что в соответствии с минским комплексом мер, диалог о будущем режиме, статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины должен был начаться на следующий день после завершения отвода тяжелых вооружений", - сказал Козак.

По его словам, этот отвод тяжелых вооружений якобы был зафиксирован 8 марта 2015 года, и с 9 марта должен был начаться этот диалог.

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Совет безопасности Российской Федерации на заседании сегодня должен определить дальнейшие шаги по вопросу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".