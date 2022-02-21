В ФСБ заявили о выходе 68,5 тыс. “беженцев” с Донбасса в Россию

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Более 68 тысяч граждан якобы выехали на территорию российской Федерации. Об этом заявил глава федерльной службы безопасности России Денис Александрович Бортников на срочном заседании Совета безопасности России, передает корреспондент УНН.

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“Началось движение беженцев в сторону границы России, и на сегодняшний день, на 9 часов утра из Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской федерации вышло 68,5 тысяч гражданского населения”, — сказал Бортников.

По его словам, ФСБ находится в прямом контакте с представителями органов власти субъектов, которые занимаются работой с беженцами.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что находящиеся на Донбассе представители Российской Федерации планируют провокации.

В оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышна сирена, а также видны местные жители возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Главы боевиков "ДНР" и "ЛНР" сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.

Однако в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фейкова", и никто не собирается покидать Донецк.

В то же время, в РФ оказались не готовы принимать "беженцев" из оккупированного Донбасса. В ряде областей объявили чрезвычайное положение.