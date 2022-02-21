Путин признал независимость "Л/ДНР"

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", передает УНН.

Цитата

“Считаю необходимым принять давно назревшее решение немедленно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два этих догумента будут подготовлены и подписаны в ближайшее время”, — сказал он.

Ранее

Главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать “независимость” так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Также главари боевиков Пушилин и Пасечник просят включить пункт “о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией”.

Позже Путин заявил, что Совбез Российской Федерации на заседании сегодня должен “определить дальнейшие шаги” по вопросу “признание” так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

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Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНВ” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.

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