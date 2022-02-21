Путин заявил, что решение о признании "ЛНР" и "ДНР" будет принято сегодня

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Решение о признании независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" будет принято сегодня. Об этом во время расширенного заседания Совета Безопасности заявил президент РФ Владимир Путин, передает УНН.

Цитата

“Я ваше мнение услышал, решение о признании республик Донбасса будет принято сегодня”, — завершил заседание Совбеза РФ президент.

Добавим

В Москве 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности во главе с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня был вопрос признания самопровозглашенных республик Донбасса.

Ранее

Главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также главари боевиков Пушилин и Пасечник просят включить пункт “о взаимодействии в оборонной сфере в договор о сотрудничестве с Россией”.

Позже Путин заявил, что Совбез Российской Федерации на заседании сегодня "определить дальнейшие шаги" по вопросу "признания" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.

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