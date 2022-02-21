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Украина на основе Будапештского меморандума запросила консультации Совбеза ООН – Кулеба

Украина на основе Будапештского меморандума запросила консультации Совбеза ООН – Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter главы МИД Украины.

Цитата

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации относительно неотложных действий по снижению напряжения и практических шагов гарантирования безопасности Украины", - написал Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН вместе с Украиной, Германией и Турцией — оптимальный формат для дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности.

Источник: УНН
Теги: Украина, Совет безопасности, Дмитрий Кулеба
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