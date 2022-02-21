Возможности гораздо выше чем у Ирана: Шойгу заявил, что Украина имеет все для создания ядерного оружия

КИЕВ. 21 февраля. УНН. У Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие. Причем эти возможности гораздо выше чем у Ирана и Северной Кореи. Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ, передает корреспондент УНН.

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“Хотел бы обратить внимание членов Совбеза на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной, не буду говорить державы...страны... Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо больше чем у Ирана и Северной Кореи”, — сказал Шойгу.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициировании консультации по поводу Будапештского меморандума.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Добавим

Будапештский меморандум подписали Украина, США, Великобритания и Россия 5 декабря 1994. Он предусматривает гарантии Украине в связи с приобретением им неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.