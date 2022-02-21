Словакия работает над обеспечением энергетической безопасности Украины — премьер-министр

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Словакия работает над обеспечением энергетической безопасности Украины, заявил премьер-министр Словакии президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре в понедельник, сообщила пресс-служба правительства Словакии, передает УНН.

Цитата

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь энергетической безопасности Украины, и создали условия для увеличения поставок газа через межсетевое соединение в Будинце в этом зимнем сезоне", — заявил премьер Эдуард Хегер.

Детали

Премьер-министр Эдуард Хегер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выразить свою поддержку Украине и выяснить, в каких сферах Словакия может быть полезной.

Премьер сообщил Зеленскому, что на Европейском совете призвал увеличить экономическую помощь Украине и своевременно ее выплачивать.

Премьер-министр интересовался текущими событиями на российско-украинской границе.

По словам Зеленского, ситуация очень напряженная, в частности в связи с участившимися обстрелами на Донбассе. Президент Украины надеется, что ситуация будет урегулирована дипломатическим путем. Украине нужна не только материальная, но и экономическая помощь, подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил Хегеру за его подход в Европейском совете и призвал поддержать евроатлантические амбиции Украины.

По словам Хегера, Словакия является добрым соседом и другом Украины. Он также официально проинформировал Зеленского о словацкой помощи Украине. Правительство одобрило помощь в размере 1,7 млн евро, в том числе две системы траления мин "Божена" и медикаменты.