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Зеленский провел консультации с Макроном и Шольцем и созвал заседание СНБО

Зеленский провел консультации с Макроном и Шольцем и созвал заседание СНБО

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в связи с заявлениями, которые звучали на Совбезе РФ провел консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также созвал заседание СНБО, передает УНН.

Цитата

"В связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО", - написал Зеленский в Twitter.

Добавим

Как сообщили УНН в ОП, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется в 20:00.

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Дополнение

11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания в Харькове сообщал, что следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны будет выездным.

Во время заседания в Харькове СНБО ввел санкции против телеканала “НАШ” и ряда других компаний.

Кроме этого, ведомство опровергло информацию об эвакуации документов из Киева.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Франция, Украина, Германия
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