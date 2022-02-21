Шольц поговорил с Путиным и осудил возможное признание Россией "Л/ДНР"

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говорили об Украине и возможном признании Россией "Л/ДНР". Об этом заявил в понедельник официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, передает УНН.

Цитата

"В центре разговора была ситуация в Украине и вокруг нее, наращивание российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах. Кроме того, президент Путин проинформировал о сегодняшнем заседании российского Совета безопасности", - говорится в сообщении.

"Канцлер Шольц осудил планы России по признанию независимыми государствами так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Такой шаг стал бы явным противоречием Минским соглашениям по урегулированию конфликта и односторонним нарушением договоренностей со стороны России", - отметил Хебештрайт.

Добавим

Шольц также обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин заявил, что решение о признании "ЛНР" и "ДНР" будет принято сегодня

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНВ” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.