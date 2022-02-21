Израиль переводит посольство из Киева во Львов

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Израиль переводит деятельность посольства в Украине из Киева во Львов. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на своей странице в Twitter, передает УНН.

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“Деятельность посольства Израиля в Киеве переместится во Львов. После оценки ситуации, которую мы сейчас проводим в Министерстве иностранных дел, и переговоров с рядом международных структур, я принял решение поручить сотрудникам посольства Израиля в Киеве, столице Украины, переехать в консульские учреждения, которые открылись во Львове на западе Украины”, — написал Лапид.

Дополнение

Посольство Нидерландов в Украине временно перенесло всю свою деятельность из Киева во Львов.



Добавим

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

Кроме того, ряд авиакомпаний ранее принял решение прекратить полеты в Украину.

Ранее стало известно, что правительство Австралии временно приостановило работу своего посольства и эвакуирует персонал на фоне предупреждений о том, что вторжение России в Украину все более неизбежно. Посольство перенесли во Львов.

Также Канада временно переносит свое посольство из Киева до Львова за угрозы российской агрессии.