ООС: боевики около 60 раз нарушили "тишину" на Донбассе, один военный погиб, пятеро ранены

КиЇВ. 21 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 20:00 зафиксировано около 60 вражеских нарушений “режима тишины”. В итоге погиб один украинский военный, еще пятеро получили осколочные ранения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, передает УНН.

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“Сегодня по состоянию на 20 час со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 59 нарушений режима прекращения огня, из них 48 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — сообщил Ковальчук.

Детали

По его словам, противник применил артиллерийские системы калибра 152 мм и 120 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты для сброса выстрелов ВОГ-17, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

“В результате обстрелов пять военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья разной тяжести. Один военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью”, — рассказал Ковальчук.

Дополнение

Из-за обстрела боевиками поселка Зайцевое погибли двое военнослужащих, трое — ранены. Еще один воин ранен в Водяном.



